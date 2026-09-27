Klasemen Asian Games 2026: Indonesia Sudah Kumpulkan 23 Medali, Posisi Berapa?

jpnn.com - Perburuan medali Asian Games 2026 masih berlangsung sengit. Indonesia menjadi salah satu kontingen yang terus mengumpulkan medali.

Hingga Minggu (27/9/2026) WIB, Indonesia menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 23 medali.

Perolehan tersebut terdiri atas dua emas, empat perak, dan 17 perunggu.

Indonesia Masih Terpaut Tipis dari Taiwan

Posisi Indonesia berada tepat di bawah Taiwan dengan jumlah medali yang sedikit lebih banyak, yakni 24 keping.

Taiwan tercatat meraih dua emas, lima perak, dan 17 perunggu.

Sementara itu, Malaysia yang berada di peringkat ke-12 justru memiliki jumlah medali lebih sedikit dibanding Indonesia.

Negeri Jiran mengoleksi 13 medali, tetapi sudah mengamankan empat emas, satu perak, dan delapan perunggu.

Tailan juga berada di atas Indonesia. Kontingen Negeri Gajah Putih menempati posisi keenam dengan delapan emas, tujuh perak, dan sembilan perunggu atau total 24 medali.