Klasemen Asian Games 2026: Indonesia Sudah Kumpulkan 23 Medali, Posisi Berapa?
jpnn.com - Perburuan medali Asian Games 2026 masih berlangsung sengit. Indonesia menjadi salah satu kontingen yang terus mengumpulkan medali.
Hingga Minggu (27/9/2026) WIB, Indonesia menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 23 medali.
Perolehan tersebut terdiri atas dua emas, empat perak, dan 17 perunggu.
Indonesia Masih Terpaut Tipis dari Taiwan
Posisi Indonesia berada tepat di bawah Taiwan dengan jumlah medali yang sedikit lebih banyak, yakni 24 keping.
Taiwan tercatat meraih dua emas, lima perak, dan 17 perunggu.
Sementara itu, Malaysia yang berada di peringkat ke-12 justru memiliki jumlah medali lebih sedikit dibanding Indonesia.
Negeri Jiran mengoleksi 13 medali, tetapi sudah mengamankan empat emas, satu perak, dan delapan perunggu.
Tailan juga berada di atas Indonesia. Kontingen Negeri Gajah Putih menempati posisi keenam dengan delapan emas, tujuh perak, dan sembilan perunggu atau total 24 medali.
Perburuan medali Asian Games 2026 masih berlangsung sengit. Indonesia menjadi salah satu kontingen yang terus mengumpulkan medali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lemah, Jojo Gugur di Perempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026
- Asian Games 2026: Rahmat Erwin Jadi Manusia Pertama yang Cetak Rekor di Kelas Baru
- Asian Games 2026: Fokus Jonatan Christie Terganggu, Ada yang Bikin Kesal
- Tim Beregu Putra Asian Games Raih Emas, BNI Apresiasi Regenerasi Atlet PBSI
- Jepang Gigit Jari, Korea Mengawinkan Emas Basket Asian Games 2026
- Rahmat Erwin Tambah Koleksi Emas Kontingen Indonesia di Asian Games 2026