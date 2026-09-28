Klasemen Asian Games 2026: Indonesia Tambah 3 Medali, Ada Perubahan Posisi?

jpnn.com - Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali pada Asian Games 2026.

Hingga Senin (28/9/2026) siang WIB, Merah Putih mengoleksi 27 medali.

Medali terbaru datang dari dua cabang olahraga. Bulu tangkis menyumbangkan dua perunggu melalui Alwi Farhan serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Adapun satu perunggu lainnya diraih Jasmine Azzahra Setyobudi dari BMX Racing.

Alwi Farhan hingga Fajar/Fikri Sumbang Medali

Alwi Farhan kandas di semifinal nomor tunggal putra setelah kalah dari Kunlavut Vitidsarn (Tailan). Hasil tersebut otomatis membuatnya mengamankan medali perunggu untuk Indonesia.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga memberikan tambahan medali setelah perjalanan mereka di nomor ganda putra kandas di empat besar. FajRi keok di tangan Liang Wei Keng/Wang Chang (China).

Jasmine Lengkapi Tambahan Medali Indonesia

Dari BMX Racing, Jasmine Azzahra Setyobudi turut membawa Indonesia naik dalam jumlah koleksi medali.

Tambahan tiga perunggu tersebut membuat Indonesia kini mengumpulkan dua emas, lima perak, dan 20 perunggu.