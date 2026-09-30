Klasemen Asian Games 2026: Medali Indonesia Bisa Bertambah Hari Ini

jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Tim panjat tebing memiliki peluang menambah koleksi medali kontingen Indonesia di Asian Games 2026.

Nomor speed panjat tebing akan diperlombakan di klaster Aichi. Pada sektor putra, Indonesia menurunkan Veddriq Leonardo dan Aditya Tri Syahria. Sektor putri yang diwakili Berthigna Devi Surya Kusuma dan Desak Made Rita Kusuma.

Rangkaian nomor speed dijadwalkan berlangsung dari babak awal hingga fase gugur, termasuk perempat final, semifinal, dan final.

Panjat tebing bukan satu-satunya cabang yang menjadi perhatian. Pada hari ini, atlet Indonesia juga bertanding pada golf, sepak takraw, menembak, tenis, kano slalom, gulat, balap sepeda trek, hoki, dan esports.

Dari golf, Randy Arbenata Mohamad Bintang, Jonathan Wijono, Naraajie Emerald, dan Ramadhan Putra dijadwalkan tampil pada nomor men's individual stroke play. Indonesia juga menurunkan wakil putri dalam nomor women's individual stroke play, serta nomor beregu.

Sepak takraw turut menghadirkan sejumlah pertandingan penting. Tim putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan pada nomor men's quadrant, sementara tim putri menghadapi Laos pada nomor women's quadrant. Dalam rangkaian pertandingan berikutnya, Indonesia juga dijadwalkan berhadapan dengan Jepang.

Pada cabang menembak, Muhammad Hardiansyah dijadwalkan turun pada nomor men's individual 25m rapid fire pistol. Indonesia juga mengikuti nomor men's team 25m rapid fire pistol serta mixed team trap.

Di cabor tenis menghadirkan Muhammad Rifqi Fitriadi pada nomor tunggal putra, serta pasangan Christopher Rungkat/Aldila Sutjiadi pada nomor ganda campuran, yang keduanya dijadwalkan menghadapi wakil China pada babak 16 besar.