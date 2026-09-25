Klasemen Asian Games 2026: Medali Indonesia Mungkin Bertambah Hari Ini

jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Atletik, angkat besi, dan sepak takraw kemungkinan menjadi tambang medali kontingen Indonesia pada Asian Games 2026, Jumat (25/9).

Dari atletik, Emilia Nova akan menjalani rangkaian nomor heptathlon putri di cluster Aichi.

Dia dijadwalkan tampil pada nomor lompat jauh dan lempar lembing, kemudian melanjutkan persaingan pada nomor lompat galah dan lari 800 meter.

Heptathlon terdiri atas tujuh nomor dan posisi akhir atlet ditentukan berdasarkan akumulasi poin dari seluruh nomor. Karena itu, konsistensi menjadi kunci bagi Emilia dalam persaingan menuju podium.

Indonesia juga menurunkan Zaenal Fanani dan Feri Yudoyono pada cabang olahraga balap sepeda nomor men's cross-country.

Keduanya dijadwalkan tampil dalam perlombaan lintas alam pada rangkaian pertandingan atletik hari ini.

Untuk cabang angkat besi, Natasya Beteyob akan bertanding pada nomor 61 kilogram putri di Nagoya City Trade and Industry Center yang dimulai pukul 17.00 waktu Jepang atau 15.00 WIB.

Dia akan berupaya mencatatkan total angkatan terbaik untuk bersaing memperebutkan medali di kelas tersebut.