Klasemen Asian Games 2026: Tailan Sudah Jauh Lebih Gila dari Indonesia

jpnn.com - NAGOYA - Tailan telah mendulang tujuh emas hingga hari ke-7 Asian Games 2026. Indonesia baru satu.

Tiga dari tujuh emas Tailan berasal dari teqball. Sementara itu, atletik, berkuda, bela diri campuran (MMA), dan sepak takraw masing-masing menyumbangkan satu emas.

Selain emas, Tailan juga meraih medali perak dan perunggu dari bulu tangkis, berkuda, esports, kabaddi, karate, dayung, sepak takraw, menembak, bola voli, polo air, dan angkat besi.

Sudah 14 cabang olah raga yang mempersembahkan medali kepada Tailan dalam Asia Games yang dibuka pada 19 September dan akan ditutup akhir pekan depan pada 4 Oktober.

Dari 14 cabang olahraga tersebut, delapan di antaranya merupakan nomor yang juga dipertandingkan dalam Olimpiade.

Pada Olimpiade sendiri, Tailan juga berada di depan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain.

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Mereka sudah mendapatkan total sebelas medali emas, ketika Indonesia mendapatkan sepuluh medali emas. Di Olimpiade, Tailan beda-beda tipis dengan Indonesia, baik dari jumlah medali emas maupun dari total medali.

Namun, di level Asia, termasuk Asia Tenggara, Tailan dapat dikatakan telah jauh meninggalkan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.