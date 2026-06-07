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Klasemen AVC Women's Volleyball Cup 2026: Indonesia Tempel Ketat Vietnam dan Kazakhstan

Klasemen AVC Women's Volleyball Cup 2026: Indonesia Tempel Ketat Vietnam dan Kazakhstan
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Selebrasi Timnas voli putri Indonesia seusai menang melawan Iran pada ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Candon City Arena, Ilocos Sur, Sabtu (6/6). Foto: Facebook/City Mayor Eric D. Singson

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia di luar dugaan mampu meraih kemenangan saat jumpa Iran, di laga Pool B ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026.

Berlaga di Candon City Arena, Ilocos Sur, Sabtu (6/6) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-22).

Hasil ini membuat Tisya Amallya Putri cum suis kembali tak terkalahkan saat jumpa tim asuhan Lee Do Hee.

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Pada pertemuan terakhir di perebutan tempat kelima AVC Nations Cup 2025 tercatat Srikandi Merah Putih juga menang dengan skor 3-1.

Kemenangan melawan Iran membuat tim peringkat ke-75 dunia itu bersaing di Pool B dengan Vietnam serta Kazakhstan.

Tercatat Vietnam juga mulus di laga perdana dengan menekuk Lebanon 3-0 (25-3, 25-15, 25-14).

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Lalu, Kazakhstan digdaya dengan menang 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-13) atas Hong Kong.

Modal kemenangan melawan Iran juga bagus buat Timnas voli putri Indonesia yang akan menghadapi Kazakhstan.

Lihat di sini klasemen sementara AVC Women's Volleyball Cup 2026 seusai Timnas voli putri Indonesia gebuk Iran, Sabtu (6/6)

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