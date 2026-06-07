Klasemen AVC Women's Volleyball Cup 2026: Indonesia Tempel Ketat Vietnam dan Kazakhstan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia di luar dugaan mampu meraih kemenangan saat jumpa Iran, di laga Pool B ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026.

Berlaga di Candon City Arena, Ilocos Sur, Sabtu (6/6) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-22).

Hasil ini membuat Tisya Amallya Putri cum suis kembali tak terkalahkan saat jumpa tim asuhan Lee Do Hee.

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Pada pertemuan terakhir di perebutan tempat kelima AVC Nations Cup 2025 tercatat Srikandi Merah Putih juga menang dengan skor 3-1.

Kemenangan melawan Iran membuat tim peringkat ke-75 dunia itu bersaing di Pool B dengan Vietnam serta Kazakhstan.

Tercatat Vietnam juga mulus di laga perdana dengan menekuk Lebanon 3-0 (25-3, 25-15, 25-14).

Lalu, Kazakhstan digdaya dengan menang 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-13) atas Hong Kong.

Modal kemenangan melawan Iran juga bagus buat Timnas voli putri Indonesia yang akan menghadapi Kazakhstan.