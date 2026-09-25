Klasemen Grup A FIFA ASEAN Cup 2026: Menang dari Singapura, Indonesia di Posisi Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Berikut klasemen Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat.

Malaysia memimpin klasemen sementara setelah menang 3-0 atas Bangladesh, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua seusai menundukkan Singapura 2-0.

Indonesia juga mengawali kiprah dengan tiga poin setelah mengalahkan Singapura 2-0. Skuad Garuda membuka keunggulan pada babak pertama lewat gol Ragnar Oratmnagoen sebelum Ole Romeny menggandakan skor melalui eksekusi penalti pada menit ke-73.

Singapura harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70 setelah Safuwan Baharudin menerima kartu merah langsung akibat melanggar penyerang Indonesia, Mitchell Baker.

Dengan kemenangan tersebut, Indonesia mengoleksi tiga poin dan menempati posisi kedua dengan selisih gol +2.

Singapura dan Bangladesh sama-sama belum mendapatkan poin, tetapi Singapura berada di posisi ketiga karena memiliki selisih gol -2, sementara Bangladesh menjadi juru kunci dengan selisih gol -3.

Sementara itu, Malaysia tampil dominan saat menghajar Bangladesh 3-0 beberapa jam sebelum laga Indonesia dimulai di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.