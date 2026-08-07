Klasemen Grup A Piala AFF 2026: Vietnam Perkasa, Timnas Indonesia Gigit Jari
jpnn.com - Persaingan Grup A Piala AFF 2026 akhirnya tuntas. Vietnam memastikan diri melangkah ke semifinal dengan status juara grup, sedangkan Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan lebih cepat setelah gagal menembus dua besar klasemen.
Kepastian itu didapat setelah Vietnam menundukkan Kamboja dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup di My Dinh National Stadium, Jumat (7/8/2026).
Tambahan tiga poin membuat The Golden Warriors mengoleksi 10 angka dari empat pertandingan. Vietnam menjadi tim dengan jumlah poin terbanyak di Grup A.
Singapura Dampingi Vietnam
Posisi runner up menjadi milik Singapura. The Lions mengumpulkan delapan poin setelah bermain imbang melawan Timnas Indonesia pada pertandingan pemungkas.
Hasil tersebut sekaligus menutup peluang Garuda untuk melanjutkan langkah ke babak semifinal. Indonesia harus puas berada di peringkat ketiga dengan koleksi tujuh poin.
Sementara itu, Kamboja dan Timor Leste gagal bersaing dalam perebutan tiket ke fase gugur setelah menempati dua posisi terbawah klasemen.
Vietnam Tunggu Lawan Berikutnya
Sebagai pemuncak Grup A, Vietnam kini tinggal menanti runner-up Grup B pada babak semifinal.
Di sisi lain, Singapura akan menghadapi juara Grup B dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit demi memperebutkan satu tempat di partai final Piala AFF 2026.(del/jpnn)
Vietnam memastikan status juara Grup A Piala AFF 2026. Simak klasemen akhir yang membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
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