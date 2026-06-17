Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentina

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Austria menempel Argentina di klasemen Grup J Piala Dunia 2026.

Setelah kisah dahsyatnya Lionel Messi bersama Argentina menghantam Aljazair 3-0 pada Rabu (17/6) pagi, Austria juga tak mau ketinggalan.

Austria mengalahkan debutan Piala Dunia, Yordania, 3-1, di San Francisco Bay Area Stadium, Rabu siang WIB.

Hasil itu membuat pertemuan Argentina vs Austria di MD2 grup, Selasa (23/6) bakal krusial. (fifa/jpnn)

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Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 13.00 WIB)

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan

B: 1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina

C: 1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti

D: 1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay

E: 1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao

F: 1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia

G: 1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir

H: 1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde

I: 1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak

J: 1. Argentina | 2. Austria. 3. Yordania | 4. Aljazair

K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia

L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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