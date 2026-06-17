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Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentina

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentina
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Bagian bawah trofi Piala Dunia FIFA yang terukir para juara sejak 1974. Sebelumnya, Piala Dunia memperebutkan trofi Jules Rimet pada 1930-1970. Foto: Miguel Schincariol/AFP

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Austria menempel Argentina di klasemen Grup J Piala Dunia 2026.

Setelah kisah dahsyatnya Lionel Messi bersama Argentina menghantam Aljazair 3-0 pada Rabu (17/6) pagi, Austria juga tak mau ketinggalan.

Austria mengalahkan debutan Piala Dunia, Yordania, 3-1, di San Francisco Bay Area Stadium, Rabu siang WIB.

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Hasil itu membuat pertemuan Argentina vs Austria di MD2 grup, Selasa (23/6) bakal krusial. (fifa/jpnn)

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentinafifa

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 13.00 WIB)
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1

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Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan
B: 1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina
C: 1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti
D: 1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay
E: 1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao
F: 1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia
G: 1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir 
H: 1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde
I: 1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak
J: 1. Argentina | 2. Austria. 3. Yordania | 4. Aljazair
K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentinafifa

Cek update hasil pertandingan dan klasemen grup Piala Dunia 2026 setelah Austria menang dari Yordania.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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