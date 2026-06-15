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Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Swedia Berpesta Gol, Belanda & Jepang Pantas Cemas

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Swedia Berpesta Gol, Belanda & Jepang Pantas Cemas
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SUJUD SYUKUR: Gelandang Swedia berdarah Tunisia Yasin Ayari mencetak dua dari lima gol Swedia ke gawang Tunisia pada pertemuan di Grup F Piala Dunia 2026. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

jpnn.com - MONTERREY – Swedia memimpin klasemen Grup F Piala Dunia 2026 berkat kemenangan supermeyakinkan dari Tunisia.

Pada laga yang digelar di Monterrey Stadium, Monterrey, Senin (15/6) siang WIB, Swedia menang 5-1.

Selain berpesta gol, tim asuhan Graham Potter itu menunjukkan determinasi dan militansi.

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Meski sudah unggul, Swedia tetap bermain serius dan tak memberi ruang buat Tunisia.

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Swedia Berpesta Gol, Belanda &amp; Jepang Pantas CemasKlasemen Grup Piala Dunia 2026: Swedia Berpesta Gol, Belanda &amp; Jepang Pantas Cemasfifa

Kemenangan besar ini seperti tak menunjukkan bahwa Swedia merupakan tim yang bersusah payah di fase kualifikasi PD2026.

Swedia pun memberi tekanan tak langsung buat dua pesaing di grup, yakni Belanda dan Jepang yang bermain imbang 2-2 pada dini hari tadi.

Dengan kemenangan telak atas Tunisia, satu tempat di 32 Besar bak sudah di tangan Swedia. Itu lantaran tim yang berhak masuk Top 32 ialah juara grup, runner up grup, dan delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Swedia yang bersusah payah di kualifikasi, tampil ganas di MD1 Grup F Piala Dunia 2026.

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