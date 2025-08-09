Klasemen Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Serbia
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengukir kemenangan perdana pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 saat melawan Kanada.
Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8/2025), skuad asuhan Marcos Sugiyama menang dengan skor 3-1 (28-26, 25-18, 18-25, 25-21).
Hasil ini membuat Afra Hasna Nurhaliza cum suis untuk sementara menduduki peringkat keempat klasemen Pool A.
Dari dua laga yang telah dijalani, Timnas voli putri U-21 Indonesia mencatat satu kemenangan.
Srikandi Merah Putih kini bersaing ketat dengan Serbia yang berada di peringkat ketiga.
Argentina dan Vietnam tengah bersaing ketat di peringkat pertama dan kedua Pool A setelah belum terkalahkan di dua laga.
Argentina dan Vietnam memimpin klasemen dengan rekor belum terkalahkan, sedangkan Puerto Rico berada di dasar klasemen setelah menelan dua kekalahan.
Nantinya, empat tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak 16 besar.
Cek klasemen Kejuaraan Dunia U-21 2025 setelah Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan atas Kanada, Jumat (8/8)
