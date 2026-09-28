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Klasemen Lengkap Asian Games 2026: Tailan ke-6, Indonesia 14

Klasemen Lengkap Asian Games 2026: Tailan ke-6, Indonesia 14
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Sprinter Tailan Puripol Boonson finis pertama pada final lari 200 meter putra Asian GAmes 2026 di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, Aichi Prefecture. Foto: David Gray/AFP

jpnn.com - NAGOYA - Sprinter putra Tailan Puripol Boonson tampil luar biasa di Asian Games 2026.

Atlet berusia 20 tahun itu mengawinkan emas dua nomor sprint, yakni 100 meter dan 200 meter.

Pada final nomor 200 meter di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Minggu (27/9) malam WIB, Boonson mencatat waktu fantastis 19,88 detik, menyamai rekor Asia.

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"Saya tidak bisa memastikan seberapa cepat lagi saya berlari nantinya, tetapi yang pasti saya akan terus berusahan mempertajam catatan waktu, lebih cepat," kata Boonson.

Sementara itu, atlet China berusia 18 tahun Yan Ziyi memamerkan bakat luar biasanya dengan memecahkan rekor Asian Games dan memenangi nomor lempar lembing putri.

Yan melempar lembing sejauh 70,46 meter. Hasil tersebut mencatatkan rekor baru Asian Games -melampaui rekor 66,09 meter milik rekan senegaranya, Liu Shiying yang tercipta pada 2018.

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Dia mengaku tidak menyangka debutnya di Asian Games akan berakhir hanya dengan satu kali lemparan.

"Saya membayangkan, rencana saya, setodaknya akan memaksimalkan dua lemparan pertama. Ternyata saya mencapai jarak sejauh itu pada lemparan pertama," tuturnya.

Atlet berusia 20 tahun itu mengawinkan emas 100 meter dan 200 meter Asian Games 2026.

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