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Klasemen Lengkap Super League: 5 Tim Belum Bisa Menang

Klasemen Lengkap Super League: 5 Tim Belum Bisa Menang
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Skuad PSS Sleman merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SLEMAN - Target PSS Sleman meraih kemenangan pertama di Super League musim ini akhirnya terwujud di pekan ke-4.

Menjamu PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10) sore, skuad Super Elang Jawa menang dengan skor meyakinkan 3-0.

Brace dari Hiromu Tanaka di menit 34 dan 85 serta gol dari Matheus Fornazari menit 90+2 membawa PSS mencatat tiga poin perdana.

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"Tiga pekan FIFA Matchday (jeda kompetisi) kami pakai untuk kerja keras memperbaiki tim. Tim akhirnya bermain luar biasa. Penuh perjuangan bersama, bermain bagus bersama," ujar Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra.

Selain PSS, Java United (dahulu bernama Malut United) juga akhirnya merasakan kemenangan pertama.

Kini tinggal lima tim yang belum bisa menang, yakni Garudayaksa FC, PSM Makassar, PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara, dan Isenmulang Kalteng FC. (il/jpnn)

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Lima tim belum bisa menang hingga pekan ke-4 Super League. Loihat jadwal pekan ke-5 di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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