Klasemen Liga Champions 2026/2027: Barcelona Memimpin, 3 Tim Italia Masih di Luar 20 Besar

jpnn.com - JAKARTA - Berikut klasemen sementara Liga Champions 2026/2027.

Barcelona memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 dengan mengoleksi enam poin.

Blaugrana dibayangi Sporting Lisbon dan Arsenal yang sama-sama mengumpulkan enam poin, tetapi memiliki catatan selisih gol berbeda.

Berdasarkan laporan klasemen dalam laman resmi Liga Champions yang dipantau di Jakarta, Rabu (14/10), Barcelona memastikan posisi puncak klasemen setelah membungkam Galatasaray dengan skor 4-1 di RAMS Park, Istanbul, Rabu WIB.

Kemenangan pada pertandingan kedua fase liga itu sekaligus memperpanjang catatan sempurna Barcelona setelah sebelumnya meraih tiga poin di laga pembuka.

Blaugrana memimpin dengan unggul tujuh gol atau selisih tiga gol dari Sporting Lisbon dan Arsenal.

Di posisi kedua, Sporting Lisbon juga mempertahankan rekor kemenangan setelah menaklukkan Lens 2-0 di Stade Bollaert-Delelis, Prancis.

Selain mencetak dua gol melalui Luis Suarez dan Issa, Lisbon berhasil menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.