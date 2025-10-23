menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna

Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna

Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Real Madrid Jude Bellingham mendapat arahan dari Pelatih Xabi Alonso di sela laga Real Madrid vs Juventus. Foto: Thomas Coex/AFP

jpnn.com - MADRID - Babak League Phase Liga Champions telah menuntaskan matchday 3 dari delapan matchday.

Setelah tiga pertandingan, tinggal lima tim yang belum terkalahkan, selalu menang, yakni petahana Paris Saint Germain, Bayern Muenchen, Inter Milan, Arsenal, dan Real Madrid.

Real Madrid meraih kemenangan ketiga seusai menjamu Juventus di Santiago Bernabeu, Kamis (23/10) dini hari WIB.

Baca Juga:

Tuan rumah harus bersusah payah mengalahkan tamunya itu, berkat gol semata wayang Jude Bellingham.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengatakan dirinya sudah memprediksi bahwa pertandingan akan ketat.

"Ini Liga Champions dan itu Juventus. Percayalah, Anda akan sangat senang jika bisa mengalahkan Juventus, tiga poin, dan mengoleksi sembilan poin dari kemungkinan sembilan. Itu jelas sebuah kebahagiaan," ujar Alonso.

Baca Juga:

Real Madrid menyisakan lima pertandingan lagi di League Phase, yakni di kandang Liverpool, di kandang Olympiacos, menjamu Manchester City, menjamu Monaco, dan di kandang Benfica. (rm/jpnn)

Klasemen League Phase Liga Champions
Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih SempurnaKlasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurnaflashscore

Lihat klasemen Liga Champions setelah fase liga menuntaskan tiga dari delapan matchday.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI