Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna
jpnn.com - MADRID - Babak League Phase Liga Champions telah menuntaskan matchday 3 dari delapan matchday.
Setelah tiga pertandingan, tinggal lima tim yang belum terkalahkan, selalu menang, yakni petahana Paris Saint Germain, Bayern Muenchen, Inter Milan, Arsenal, dan Real Madrid.
Real Madrid meraih kemenangan ketiga seusai menjamu Juventus di Santiago Bernabeu, Kamis (23/10) dini hari WIB.
Tuan rumah harus bersusah payah mengalahkan tamunya itu, berkat gol semata wayang Jude Bellingham.
Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengatakan dirinya sudah memprediksi bahwa pertandingan akan ketat.
"Ini Liga Champions dan itu Juventus. Percayalah, Anda akan sangat senang jika bisa mengalahkan Juventus, tiga poin, dan mengoleksi sembilan poin dari kemungkinan sembilan. Itu jelas sebuah kebahagiaan," ujar Alonso.
Real Madrid menyisakan lima pertandingan lagi di League Phase, yakni di kandang Liverpool, di kandang Olympiacos, menjamu Manchester City, menjamu Monaco, dan di kandang Benfica. (rm/jpnn)
Klasemen League Phase Liga Champions
Lihat klasemen Liga Champions setelah fase liga menuntaskan tiga dari delapan matchday.
