Klasemen Liga Champions Bergolak, Barcelona Merosot, PSG Kukuh di Puncak

jpnn.com - Persaingan klasemen Liga Champions 2026/27 makin memanas setelah Paris Saint-Germain (PSG) meraih kemenangan penting atas Barcelona pada matchday ketiga.

Bermain di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB, PSG sukses mengalahkan Barcelona dengan skor 4-2.

Laga PSG kontra Barcelona berlangsung terbuka dengan enam gol tercipta. Desire Doue membawa tuan rumah unggul pada menit ke-38, sebelum Xavi Espart menyamakan kedudukan bagi Barcelona pada menit ke-55.

PSG kembali memimpin melalui sundulan Lucas Hernandez pada menit ke-72. Akan tetapi, Lamine Yamal membuat skor kembali imbang 2-2 tujuh menit berselang.

Kemudian, Vitinha mencetak gol pada menit ke-81 untuk membawa PSG unggul, sebelum Fabian Ruiz memastikan kemenangan tuan rumah menjadi 4-2.

Hasil ini mengukuhkan posisi PSG di puncak klasemen dengan nilai sempurna, yakni sembilan poin dari tiga pertandingan.

Liverpool membayangi di urutan kedua dengan sembilan poin, tetapi kalah dalam selisih gol. The Reds juga meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal pada pekan yang sama.

Sementara itu, VfB Stuttgart gagal menyamai perolehan poin kedua tim setelah bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid. Stuttgart kini menempati peringkat ketiga dengan tujuh poin.