Klasemen Liga Champions Memanas, Real Madrid Tempel PSG, Como 1907 Bikin Kejutan

jpnn.com - Papan klasemen Liga Champions 2026/2027 menyajikan persaingan menarik.

Real Madrid menjadi ancaman terdekat bagi Paris Saint-Germain (PSG) yang kini memimpin di posisi teratas.

Los Blancos berhasil menjaga laju sempurna setelah menaklukkan AEK Athens dengan skor tipis 3-2.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion OPAP Arena, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB, itu memastikan Real Madrid mengantongi 12 poin dari empat laga.

Jumlah itu membuat tim besutan Jose Mourinho memiliki angka yang sama dengan PSG. Namun, klub asal Prancis tersebut berhak menduduki posisi pertama berkat keunggulan selisih gol.

Sementara itu, Arsenal menempati peringkat ketiga dengan raihan 10 poin. The Gunners mendapatkan tambahan tiga angka setelah mengalahkan Slavia Praha dengan skor 2-1 di Eden Arena.

Como 1907 Curi Perhatian Seusai Pesta Sembilan Gol

Kejutan terbesar datang dari Como 1907. Klub asuhan Cesc Fabregas tersebut tampil luar biasa dengan menghancurkan Lens 9-1.

Kemenangan telak itu mengantarkan Como mengumpulkan sembilan poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Nico Paz dan kolega juga unggul dalam selisih gol atas sejumlah tim yang memiliki jumlah poin serupa.