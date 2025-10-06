menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Klasemen Liga Inggris: Arsenal Geser Liverpool dari Puncak, Wolverhampton Juru Kunci 

Klasemen Liga Inggris: Arsenal Geser Liverpool dari Puncak, Wolverhampton Juru Kunci 

Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.

Arsenal berhasil menggeser Liverpool dari puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Keberhasilan Arsenal merebut pucuk klasemen sementara itu, setelah The Gunners menang 2-0 atas West Ham United 2-0, Sabtu (4/10).  Klub yang dilatih Mikel Arteta itu kini memiliki 16 poin, unggul satu poin atas juara bertahan Liverpool.

Liverpool pada Minggu (5/10) dihantam 1-2 saat melawat ke markas Chelsea.

Kini The Blues naik ke posisi ketujuh pada klasemen sementara dengan 11 poin.

Klub London lainnya, Tottenham Hotspur, juga memetik tiga poin pada pekan ketujuh.

Spurs menang 2-1 saat bertandang ke markas Leeds United.

Bournemouth masuk ke empat besar klasemen sementara Liga Inggris setelah menang 3-1 atas Fulham.

Berikut klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026. Arsenal merebut puncak klasemen dari Liverpool. 

