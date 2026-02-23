Klasemen Liga Inggris: Arsenal Makin Kukuh di Puncak, Unggul 5 Poin dari Manchester City

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.

The Gunners kembali memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan keunggulan lima poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.

Hal itu setelah Arsenal memenangkan Derbi London Utara menghadapi Tottenham Hotspur.

Bermain di kandang Spurs, Minggu, Arsenal yang sebelumnya kehilangan poin penuh di kandang Brentford dan Wolverhampton Wanderers, membantai rivalnya tersebut dengan skor 4-1.

Masing-masing dua gol dari Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres membungkam Spurs bersama pelatih Igor Tudor yang menjalani laga debutnya.

Satu-satunya gol dari Spurs dicetak oleh Randal Kolo Muani di babak pertama, saat dia memanfaatkan kesalahan Declan Rice untuk membuat skor menjadi 1-1.

Ini adalah kemenangan kedua Arsenal atas Spurs musim ini di liga dengan skor yang sama.

Pada 23 November tahun lalu, The Gunners menggasak Spurs yang masih diasuh Thomas Frank dengan skor 4-1 melalui trigol Eze dan satu gol Leandro Trossard.