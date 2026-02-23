Klasemen Liga Inggris: Arsenal Makin Kukuh di Puncak, Unggul 5 Poin dari Manchester City
jpnn.com - JAKARTA - Arsenal makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.
The Gunners kembali memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan keunggulan lima poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.
Hal itu setelah Arsenal memenangkan Derbi London Utara menghadapi Tottenham Hotspur.
Bermain di kandang Spurs, Minggu, Arsenal yang sebelumnya kehilangan poin penuh di kandang Brentford dan Wolverhampton Wanderers, membantai rivalnya tersebut dengan skor 4-1.
Masing-masing dua gol dari Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres membungkam Spurs bersama pelatih Igor Tudor yang menjalani laga debutnya.
Satu-satunya gol dari Spurs dicetak oleh Randal Kolo Muani di babak pertama, saat dia memanfaatkan kesalahan Declan Rice untuk membuat skor menjadi 1-1.
Ini adalah kemenangan kedua Arsenal atas Spurs musim ini di liga dengan skor yang sama.
Pada 23 November tahun lalu, The Gunners menggasak Spurs yang masih diasuh Thomas Frank dengan skor 4-1 melalui trigol Eze dan satu gol Leandro Trossard.
Arsenal makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026. The Gunners unggul lima poin dari Manchester City.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tottenham vs Arsenal, The Gunners Menang 4-1
- Liverpool Bawa 3 Poin dari Kandang Nottingham, Mac Allister Jadi Pahlawan
- Liga Inggris: Arsenal Ditahan Imbang Wolverhamton Wanderers, Mikel Arteta Kecewa
- Ramadan Datang, Liga Inggris Siapkan Skema Khusus di Tengah Pertandingan
- Reaksi Mikel Arteta Setelah Arsenal Gagal Taklukkan Brentford
- Sunderland vs Liverpool: Van Dijk Bawa The Reds Menang