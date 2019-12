Klasemen Liga Inggris Usai Boxing Day dan Jadwal Pertandingan Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool menjadi satu-satunya tim di 4 Besar klasemen Liga Inggris (Premier League) yang memetik kemenangan di Boxing Day (26-28/12) kemarin.

The Reds menang 4-0 di kandang peringkat kedua sementara Leicester City. Sementara penghuni anak tangga ketiga Manchester City takluk 2-3 di markas Wolverhampton Wanderers. Chelsea, di posisi keempat, juga kalah, 0-2 dari Southampton.

Liga Inggris tiada matinya. Usai Boxing Day (pekan ke-19), semua klub harus melakoni pekan ke-20 akhir pekan ini.

Wolverhampton akan membawa modal positif kemenangan atas City ke markas Liverpool di Anfield, Minggu (29/12) malam.

Sebelum laga tersebut, Leicester akan main lebih awal, Minggu dini hari WIB. Tim asuhan Brendan Rodgers itu akan berusaha bangkit dari kekalahan telak atas Liverpool, dengan mencari poin di markas West Ham United.

Berikut klasemen Liga Inggris dan jadwal pertandingan pekan ke-20 akhir pekan ini. (adk/jpnn)

Klasemen Liga Inggris:





skysports

Jadwal pertandingan akhir pekan ini:

Sabtu (28/12) WIB

19.30 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth

22.00 Newcastle United vs Everton

22.00 Southampton vs Crystal Palace

22.00 Watford vs Aston Villa

Minggu (29/12)

00.30 Norwich City vs Tottenham Hotspur

00.30 West Ham United vs Leicester City

02.45 Burnley vs Manchester United

21.00 Arsenal vs Chelsea

23.30 Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

Senin (30/12)

01.00 Manchester City vs Sheffield United