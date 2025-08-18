Klasemen MotoGP 2025, Jadwal MotoGP Hungaria, dan Pernyataan Marc Marquez

jpnn.com - SPIELBERG - Sulit dibantah bahwa Marc Marquez bakal menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 setelah penampilan sensasionalnya di MotoGP Austria akhir pekan kemarin.

Kemenangan ganda di Red Bull Ring, Spielberg, yakni sprint (12 poin) dan grand prix (25 poin) membuat Marc kini mengoleksi 418 poin, memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan jarak 142 poin dari peringkat kedua Alex Marquez.

Dengan sembilan seri tersisa, termasuk MotoGP Indonesia, siapa yang bisa mengejar Marc Marquez yang sedang super on fire itu.

MotoGP Austria merupakan seri pertama setelah libur setengah musim. Sebelum jeda, Marc mencatat lima kemenangan ganda beruntun, yakni dari Aragon, Italia, Belanda, Jerman, dan Ceko. Ditambah memenangi sprint dan grand prix Austria, menjadi enam kemenangan ganda beruntun.

Mungkin rekor (yang bisa lebih panjang) itu bakal sulit disamai di musim-musim mendatang.

"Saya tidak mendapatkan hasil yang berlebihan. Ini perjuangan dan kerja keras tim," kata Marc seperti dikutip dari AS.

"Saya akan terus mencoba melanjutkan tren ini, dengan dinamika ini."

"Namun, akan tiba saatnya seseorang akan lebih cepat dari saya. Kemarin (sprint) hampir Alex Marquez, hari ini (grand prix) hampir Fermin Aldeguer."