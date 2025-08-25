menu
Klasemen MotoGP 2025: Marc Marquez Pengin Penobatan Juara Dunia di Jepang atau Indonesia

Klasemen MotoGP 2025: Marc Marquez Pengin Penobatan Juara Dunia di Jepang atau Indonesia
Marc Marquez. Foto: Stringer/AFP

jpnn.com - BALATON - Sulit mencari penggila MotoGP yang tak percaya bahwa Marc Marquez bakal menjadi Juara Dunia 2025.

Dengan delapan seri tersisa, dengan jarak 175 angka dari peringkat kedua (lihat klasemen 10 Besar pada IG di bawah), dan dengan performa gila yang belum terhentikan, Marc Marquez seperti hanya tinggal mempertajam dan menciptakan rekor demi rekor saja.

Pengukuhan Marc Marquez menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 tinggal menunggu saja, dalam waktu dekat. Bisa jadi di MotoGP Indonesia 2025.

"Mungkin di Jepang atau Mandalika (Indonesia)," ujar Marc Marquez. (crash/jpnn)

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Kalender MotoGP 2025

  1. MotoGP Thailand – Buriram International Circuit – 28 Februari-2 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  2. MotoGP Argentina – Termas de Rio Hondo – 14-16 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
  3. MotoGP Amerika Serikat – Circuit of The Americas – 28-30 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
  4. MotoGP Qatar – Lusail International Circuit – 11-13 April
    Sprint: 1. Marc Marquez | Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli
  5. MotoGP Spanyol – Circuito de Jerez Angel Nieto – 25-27 April
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Alex Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Francesco Bagnaia
  6. MotoGP Prancis – Le Mans – 9-11 Mei
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
    Race: 1. Johann Zarco |. Marc Marquez | 3. Fermin Aldeguer
  7. MotoGP Inggris – Silverstone Circuit – 23-25 Mei
    Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Johann Zarco | 3. Marc Marquez 
  8. MotoGP Aragon – Motorland Aragon - 6-8 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  9. MotoGP Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20-22 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
  10. MotoGP Belanda – Circuit Assen - 27-29 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Francesco Bagnaia
  11. MotoGP Jerman – Sachsenring – 11-13 Juli
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Quartararo
    Race: 1. Marc Marquez  2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  12. MotoGP Ceko – Automotodrom Brno – 18-20 Juli
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Enea Bastianini
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Pedro Acosta
  13. MotoGP Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15-17 Agustus
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Fermin Aldeguer | 3. Marco Bezzecchi
  14. MotoGP Hungaria – Balaton Park – 22-24 Agustus
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Franco Morbidelli
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. MArco Bezzecchi
  15. MotoGP Catalunya – Circuit de Barcelona – 5-7 September
    Sprint:
    Race:
  16. MotoGP San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 12-14 September
    Sprint:
    Race:
  17. MotoGP Jepang – Mobility Resort Motegi – 26-28 September
    Sprint:
    Race:
  18. MotoGP Indonesia – Sirkuit Mandalika – 3-5 Oktober
    Sprint:
    Race:
  19. MotoGP Australia – Phillip Island – 17-19 Oktober
    Sprint:
    Race:
  20. MotoGP Malaysia – Sepang International Circuit – 24-26 Oktober
    Sprint:
    Race:
  21. MotoGP Portugal – Autodromo International do Algarve – 7-9 November
    Sprint:
    Race:
  22. MotoGP Valencia – Circuit Ricardo Tormo – 14-16 November
    Sprint:
    Race:

Pengukuhan Marc Marquez menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 tinggal menunggu saja, bisa jadi di Indonesia.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

