Klasemen MotoGP 2025 Seusai Balapan di Catalunya

BARCELONA - Alex Marquez menghentikan rentetan 15 kemenangan Marc Marquez.

Setelah memenangi 15 balapan beruntun, Marc Marquez gagal finis pertama di grand prix atau race MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Minggu (7/9) malam WIB.

"Seseorang pasti mengakhiri rentetan kemenangan saya, cepat atau lambat pasti akan berakhir. Itu akhirnya terjadi di trek yang sulit buat saya, dan yang mengakhirinya ialah pembalap yang memang cepat di sini," kata Marc Marquez setelah race MotoGP Catalunya.

"Alex adalah satu-satunya pembalap Ducati sejauh musim ini, yang mampu mengalahkan saya. Rasanya pahit, sekaligus manis. Dia adik saya, Anda harus menikmati hidup dan momen-momen unik ini yang akan sangat sulit terulang di masa depan," imbuhnya.

Dengan kemenangan Alex di Catalunya, Marc pun belum bisa memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025 di MotoGP San Marino akhir pekan ini.

Marc Marquez paling cepat bisa menjadi juara dunia tahun ini di Jepang. Lihat klasemen dan jadwal balapan di bawah. (adk/jpnn/mgp)

Hasil Race/Grand Prix MotoGP Catalunya 2025

Pos Rider Nat Team Time/Diff

1. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 40m 14.093s

2. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +1.740s

3. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.562s



4. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +13.373s

5. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.409s

6. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.055s

7. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +16.048s

8. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +16.372s

9. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.937s

10. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +18.492s

11. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +19.489s

12. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +20.159s

13. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.792s

14. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +24.351s

15. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +24.592s

16. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +37.393s

17. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +43.202s

Gagal Finis

Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24)

Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25)

Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)

Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)

Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V)

Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25)

MotoGP Catalunya 2025

Jumat (5/9)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Pedro Acosta)

20.00-21.00 WIB: Practice (Brad Binder)

Sabtu (6/9)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2 (Joan Mir)

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1 (Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio)

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2 (Alex Marquez, Fabio Quartararo, Marc Marquez)

20.00 WIB: Sprint 12 Lap (Marc Marquez, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio)

Minggu (7/9)

14.40-14.50 WIB: Warm Up (Marco Bezzecchi)

19.00 WIB: Grand Prix/Race 24 Lap (Alex Marqeuz, Marc Marquez, Enea Bastianini)