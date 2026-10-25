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Klasemen MotoGP 2026: Jorge Martin Dapat Angin Segar, Marc Marquez Tertahan

Klasemen MotoGP 2026: Jorge Martin Dapat Angin Segar, Marc Marquez Tertahan
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Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP.

jpnn.com - Persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2026 masih cukup panas setelah balapan utama Grand Prix Australia di Sirkuit Phillip Island tidak dapat digelar pada Minggu (25/10/2026).

Pembatalan tersebut membuat para pembalap gagal menambah perolehan poin. Kondisi itu turut memengaruhi persaingan di papan atas klasemen, terutama antara Marc Marquez dan Jorge Martin.

Marquez masih memimpin klasemen dengan koleksi 365 poin. Rider Ducati tersebut unggul 10 angka atas Martin yang berada di posisi kedua dengan 355 poin.

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Situasi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Martin.

Meski tidak dapat mengikuti balapan utama akibat cedera yang dialaminya saat sprint race, pembalap Aprilia itu tidak kehilangan jarak dari Marquez karena rivalnya juga gagal memperoleh tambahan poin.

Cuaca Buruk Menghentikan Balapan di Phillip Island

Keputusan membatalkan rangkaian balapan MotoGP, Moto2, dan Moto3 Australia diambil setelah kondisi cuaca di Phillip Island memburuk sejak pagi.

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Hujan deras disertai kabut menyebabkan jarak pandang di sekitar sirkuit menurun drastis. Persoalan utamanya bukan semata-mata permukaan lintasan yang basah, melainkan terbatasnya visibilitas yang menghambat operasional helikopter medis.

Keberadaan helikopter tersebut sangat penting untuk mendukung penanganan darurat. Rumah sakit terdekat dari Sirkuit Phillip Island hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.

Marc Marquez masih memimpin klasemen MotoGP 2026. Namun, Jorge Martin seakan mendapat angin segar.

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