Klasemen MotoGP 2026: Jorge Martin Menjauh, Marc Marquez Punya 10 Kesempatan
jpnn.com - Persaingan gelar juara MotoGP 2026 makin menarik setelah balapan di Silverstone berakhir. Jorge Martin masih menjadi penguasa klasemen, tetapi Marc Marquez belum kehilangan peluang untuk mengejar.
Martin kini mengoleksi 240 poin setelah finis sebagai runner up MotoGP Inggris 2026. Tambahan 20 angka cukup membuatnya berada di depan para pesaing terdekatnya, seperti Marco Bezzecchi, Ai Ogura, hingga Marc Marquez.
Bezzecchi kini berada di posisi kedua dengan 209 poin. Tandem Martin di Aprilia itu hanya terpaut 31 angka, sehingga persaingan menuju puncak masih terbuka.
Adapun Ai Ogura duduk di peringkat ketiga berkat koleksi 203 poin. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi keempat dengan 200 poin.
Marquez Punya 10 Seri untuk Mengejar
Jarak 40 poin dari Martin memang cukup lebar. Namun, dengan masih tersisa 10 seri, peluang juara bagi Marquez belum tertutup.
Konsistensi akan menjadi faktor penting bagi rider Ducati tersebut. Jika mampu terus meraih hasil maksimal, Marquez masih berpeluang memangkas jarak sekaligus mengganggu persaingan Martin dan Bezzecchi.
Fernandez Masih Dibayangi Rival
Sementara itu, podium pertama MotoGP Inggris 2026 menjadi milik Raul Fernandez.
Hasil positif di Silverstone mengantarkan pembalap Trackhouse itu mengoleksi 184 poin dan berada di peringkat keenam.
Klasemen MotoGP 2026 kembali memanas. Jorge Martin masih memimpin, sementara Marc Marquez masih punya kans.
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