Klasemen MotoGP 2026: Kandidat Juara Dunia Mulai Terlihat
jpnn.com - LE MANS - Jorge Martin menjadi pembalap pertama yang mengukir kemenangan ganda pada satu seri MotoGP 2026.
Lihat hasil seluruh balapan pada kalender MotoGP 2026 di bagian bawah atau akhir berita ini, Martin lah yang pertama memenangi sprint dan race/grand prix. Itu terjadi di seri ke-5, MotoGP Prancis di Le Mans.
Pada sprint, Sabtu (9/5), Martin si Juara Dunia MotoGP 2024 itu tampil sensasional. Start dari urutan ke-8, dan memulai balapan dengan luar biasa. Martin bak roket yang meluncur, tahu-tahu sudah menyalip tujuh pembalap sebelum trek lurus selepas start. Martin tak terbendung hingga finis.
Pada grand prix, Minggu (10/5), Martin yang start dari urutan ke-7 (naik satu garis menyusul absennya Marc Marquez karena patah kaki saat sprint -yang seharusnya start di urutan ke-2), kembali tampil gila dan menyalip pimpinan lomba; rekan satu timnya, yakni Marco Bezzecchi, di tiga lap terakhir. Martin finis pertama (lihat Top 10 MotoGP Prancis pada IG di bawah ini)
Hasil di Le Mans membuat Martin hanya berjarak satu poin saja dengan pimpinan klasemen MotoGP 2026, Bezzecchi.
"Saya sangat senang bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar," tutur Martin.
Ada empat nama yang sudah terlihat lebih serius ketimbang yang lain, untuk mengejar gelar Juara Dunia MotoGP 2026.
