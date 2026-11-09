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Klasemen MotoGP 2026: Marc Marquez Gagal Juara di Qatar, Selisih Poin Menyusut?

Klasemen MotoGP 2026: Marc Marquez Gagal Juara di Qatar, Selisih Poin Menyusut?
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Marc Marquez. Foto: motogp

jpnn.com - Marc Marquez harus menunda ambisinya merayakan gelar juara MotoGP 2026 setelah gagal memenangi balapan di Qatar.

Persaingan di Sirkuit Lusail, Doha, Minggu (8/11/2026), menyisakan cerita menarik dalam perebutan gelar.

Marquez sebenarnya datang ke Qatar dengan peluang besar untuk menjadi Juara Dunia.

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Keunggulan 49 poin atas Martin membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu berpeluang mengunci gelar jika mampu memenuhi skenario kemenangan yang dibutuhkan.

Namun, Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang balapan utama. Marquez harus puas menempati posisi kedua.

Marquez Masih Kokoh

Meski gagal menang, Marquez masih kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

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Pembalap Ducati itu kini mengoleksi 431 poin. Jorge Martin yang berada di posisi kedua menguntit dengan 371 poin, sehingga terdapat jarak 60 angka di antara keduanya.

Meski selisih poin makin besar dibandingkan sebelum balapan Qatar, Marquez belum sepenuhnya aman dari kejaran Martin.

Marc Marquez harus menunda ambisinya merayakan gelar juara MotoGP 2026 setelah gagal memenangi balapan di Qatar.

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