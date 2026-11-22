Klasemen MotoGP 2026: Marc Marquez Terpeleset, Jorge Martin Pangkas Jarak
jpnn.com - Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 belum sepenuhnya berakhir. Marc Marquez kehilangan kesempatan menambah poin setelah terjatuh pada sprint race MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Sabtu (21/11/2026) malam WIB.
Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi Jorge Martin yang berhasil finis kelima. Pembalap Aprilia itu kini memangkas selisih poin dari Marquez setelah mendapatkan tambahan lima angka.
Sprint race Portugal sejatinya menjadi kesempatan penting bagi Marquez untuk semakin dekat dengan gelar juara dunia kesepuluhnya.
Marc Marquez Gagal Amankan Poin
Namun, pembalap Ducati Lenovo tersebut justru mengalami kecelakaan saat balapan tinggal menyisakan dua putaran.
Marquez pun harus mengakhiri lomba lebih awal tanpa membawa tambahan poin. Sementara itu, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang setelah tampil dominan sejak awal hingga akhir balapan.
Pembalap Aprilia tersebut unggul lebih dari delapan detik atas Raul Fernandez yang finis kedua. Alex Marquez melengkapi posisi tiga besar dengan selisih 11,5 detik dari Bezzecchi.
Jorge Martin Pangkas Selisih Poin
Di tengah kegagalan Marquez, Martin berhasil memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki posisinya. Rider asal Spanyol itu menyelesaikan sprint race di urutan kelima, tepat di belakang Pedro Acosta.
Tambahan lima poin membuat Martin kini mengoleksi 376 poin.
Marc Marquez terjatuh di Sprint Race MotoGP Portugal 2026. Jorge Martin berhasil memangkas jarak, tetapi bagaimana kondisi persaingan di klasemen?
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