Klasemen MotoGP 2026: Martin dan Marquez Kini Terpisah, Acosta Ikut Mengancam
jpnn.com - Ada perubahan menarik di klasemen MotoGP 2026 setelah balapan Austria.
Jorge Martin mulai meninggalkan Marc Marquez, sementara Pedro Acosta membuat pergerakan yang cukup mengancam.
Martin kini menguasai posisi teratas dengan 306 poin. Marquez berada tepat di belakangnya dengan koleksi 294 angka.
Selisih keduanya sekarang mencapai 12 poin. Kondisi tersebut berbeda dari persaingan sebelumnya ketika perolehan angka Martin dan Marquez memiliki jumlah poin yang sama.
Hasil ini tak terlepas dari keberhasilan Martin finis di posisi dua MotoGP Austria 2026. Sementara itu, Marquez menempat urutan kelima.
Acosta Naik Dua Tingkat
Nama Pedro Acosta menjadi salah satu yang mencuri perhatian dalam perubahan klasemen terbaru.
Kemenangan di Red Bull Ring membuat pembalap KTM tersebut membawa pulang tambahan 25 poin. Koleksinya kini mencapai 234 angka.
Tambahan tersebut membuat Acosta naik dari posisi keenam ke peringkat keempat.
Klasemen MotoGP 2026 semakin menarik setelah Austria. Jorge Martin membuka jarak dengan Marc Marquez, sementara Pedro Acosta membuat lompatan.
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