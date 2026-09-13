Klasemen MotoGP 2026: Poin Sama, Marc Marquez Rebut Takhta Jorge Martin

jpnn.com - Marc Marquez kini menduduki puncak klasemen MotoGP 2026 setelah memenangi balapan utama di Sirkuit Misano, Minggu (13/9/2026).

Menariknya, rider Ducati Lenovo tersebut tidak unggul dalam perolehan angka. Marquez memiliki poin yang sama, yakni 274 angka dengan Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.

Marquez berhak berada di posisi teratas karena memiliki jumlah kemenangan lebih banyak.

Kemenangan di Misano menjadi yang kelima bagi Marquez musim ini, sedangkan Martin baru sekali naik podium pertama.

Hasil tersebut membuat persaingan perebutan gelar semakin ketat. Martin yang finis kelima di MotoGP San Marino 2026 harus menyerahkan posisi teratas meski memiliki jumlah poin identik dengan Marquez.

Bezzecchi Gagal Tambah Poin

Marco Bezzecchi masih berada di peringkat ketiga dengan 241 poin. Namun, posisinya tidak berubah setelah gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan pada awal lomba.

Pedro Acosta justru mendapat keuntungan dari hasil di Misano. Finis ketiga membuat koleksi poinnya menjadi 209 sekaligus menggeser Ai Ogura ke posisi keenam.

Fabio Di Giannantonio tetap berada di urutan keempat dengan 223 poin, sedangkan Raul Fernandez menempati posisi ketujuh dengan 199 angka.