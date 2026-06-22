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Klasemen MotoGP 2026 Setelah Marc Marquez Juara di Ceko

Klasemen MotoGP 2026 Setelah Marc Marquez Juara di Ceko
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Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - Posisi puncak klasemen sementara perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 seusai GP Ceko, Minggu (21/6/2026), masih dipegang pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi.

Poin pemuncak klasemen berjuluk The Bezz sendiri tidak bergerak lantaran dihukum dilarang tampil di seri itu, gegara terlibat insiden dengan Marshall ketika sprint race sehari sebelumnya.

Saat ini The Bezz memimpin klasemen sementara dengan torehan 180 poin hasil dari empat kemenangan grand prix.

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Di papan klasemen, Bezzecchi ditempel ketat oleh rekan setimnya Jorge Martin yang kini berada di posisi kedua dengan mengantongi total 172 poin.

Sementara itu, di urutan ketiga terdapat pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio yang mengoleksi total 157 poin.

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez kian memanaskan perebutan gelar juara dunia setelah mengukir dua kemenangan seri beruntun musim ini, tepatnya di GP Hungaria dan GP Ceko.

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Sang juara bertahan yang memperoleh tambahan 25 poin dari seri pekan ini kini berada di posisi keempat dengan mengantongi total 140 poin.

Posisi Marc terus dibayangi oleh pembalap Trackhouse Ai Ogura yang baru saja mendapatkan podium GP Ceko.

Pemuncak klasemen sementara perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 belum berubah setelah Marc Marquez juara di Ceko, Minggu (21/6/2026).

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