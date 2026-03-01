menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint di Thailand

Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint di Thailand

Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint di Thailand
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pedro Acosta dan awak tim KTM. Foto: motogp

jpnn.com - BURIRAM - MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram menyisakan balapan utama, disebut race atau grand prix, yang hadir pada Minggu (1/3) sore WIB.

Pada sprint kemarin, Pedro Acosta muncul sebagai pemenang.

Acosta si penunggang Kuda Besi KTM itu bersaing ketat dengan Marc Marquez hingga melahirkan banyak aksi mencekam.

Baca Juga:

Dalam sebuah momen, Marc menyalip Acosta, yang membuat Acosta melebar.

Baca Juga:

'Panita Pelaksana' menganggapnya sebagai pelanggaran hingga Marc mendapat penalti turun satu posisi (dari pertama menjadi kedua). Acosta pun menjuarai sprint.

"Inilah (aksi menyalip Marc Marquez) yang membuat MotoGP menarik bagi para penggemar," kata Acosta kepada TNT Sport.

Simak apa kata Pedro Acosta setelah Sprint MotoGP Thailand dan cek klasemen MotoGP 2026 di sini, ya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI