Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint di Thailand
jpnn.com - BURIRAM - MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram menyisakan balapan utama, disebut race atau grand prix, yang hadir pada Minggu (1/3) sore WIB.
Pada sprint kemarin, Pedro Acosta muncul sebagai pemenang.
Acosta si penunggang Kuda Besi KTM itu bersaing ketat dengan Marc Marquez hingga melahirkan banyak aksi mencekam.
Dalam sebuah momen, Marc menyalip Acosta, yang membuat Acosta melebar.
'Panita Pelaksana' menganggapnya sebagai pelanggaran hingga Marc mendapat penalti turun satu posisi (dari pertama menjadi kedua). Acosta pun menjuarai sprint.
"Inilah (aksi menyalip Marc Marquez) yang membuat MotoGP menarik bagi para penggemar," kata Acosta kepada TNT Sport.
Simak apa kata Pedro Acosta setelah Sprint MotoGP Thailand dan cek klasemen MotoGP 2026 di sini, ya.
