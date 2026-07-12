Klasemen MotoGP 2026 Setelah Sprint MotoGP Jerman
jpnn.com - SACHSENRING - Jorge Martin belum aman di puncak klasemen MotoGP 2026 meski rekannya di Aprilia, Marco Bezzecchi absen di MotoGP Jerman lantaran cederra.
"Bezzecchi mengalami kecelakaan di Q2 (kualifikasi utama) MotoGP Jerman, tergelincir di Tikungan 7 dan meluncur ke area kerikil," ulasan awak MotoGP.
"Meskipun awalnya berhasil berdiri dan kembali ke pit menggunakan skuter, pembalap Italia itu kemudian menuju Pusat Medis. Tulang selangka kirinya patah."
"Pembalap bernomor 72 itu kembali ke Italia untuk menjalani operasi cedera dan akan melewatkan sisa MotoGP Jermanm," bunyi keterangan di laman MotoGP.
Bezzecchi sudah melewatkan atau absen di sesi sprint, dan malam nanti pun tak bisa hadir pada race/grand prix.
Itu berarti Jorge Martin si pemimpin klasemen, tak perlu mengkhawatirkan persaingannya dengan Bezzecchi untuk sesaat.
Martin seharusnya mengawasi Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi ketiga klasemen, karena jarak keduanya hanya 13 poin.
Lihat klasemen MotoGP 2026 di bawah. (jpnn/mgp)
Lihat klasemen MotoGP 2026 di sini, tetapi MotoGP Jerman belum selesai, ya. Cek jadwal.
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