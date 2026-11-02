Klasemen MotoGP: Dia Bisa Jadi Juara Dunia 2026 di Qatar, Sukar Dipercaya!

jpnn.com - SELANGOR - Kemenangan Marc Marquez pada balapan utama MotoGP Malaysia 2026 di Sepang, Minggu (1/11) sore membuat suasana haru di garasi Ducati.

Orang-orang dekat Marc di Ducati banyak yang tak kuasa menitikkan air mata.

Itu lantaran mereka sukar memercayai atau tak bisa membayangkan Marc akan mempertahankan gelar juara dunia, setelah si pembalap harus operasi bahu kanan pada Mei menyusul cedera di MotoGP Prancis (seri ke-5).

Setelah MotoGP Italia (seri ke-7), Marc tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen saat itu, Marco Bezzecchi.

Kini, Marc menuju MotoGP Qatar akhir pekan ini (seri ke-20 dari 22) dengan menyandang status pemimpin klasemen, unggul 44 poin dari peringkat kedua Jorge Martin (yang dalam kondisi cedera), dan unggul 67 poin dari Bezzecchi (yang dalam kondisi kehilangan momentum).

"Marc Marquez bisa mengunci gelar juara MotoGP 2026 di GP Qatar. Dia memiliki kesempatan meraih gelar juara dunia ke-10, gelar ke-8 di kelas utama," bunyi kupasan di halaman Motorsport.

Sejak MotoGP Italia, Marquez telah mengikuti 12 seri balapan (memenangi tujuh di antaranya, mencatatkan lima akhir pekan sempurna: menang sprint+race).

Tiga seri tersisa, yaitu di Qatar, Portugal, dan Valencia, berarti masih ada total 111 poin maksimal yang bisa diperebutkan.