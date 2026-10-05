Klasemen MotoGP & Jadwal MotoGP Indonesia Akhir Pekan Ini

jpnn.com - JAKARTA - Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP di saat musim ini menyisakan enam seri lagi, termasuk MotoGP Indonesia pada 9-11 Oktober.

Martin cuma unggul dua angka saja dari peringkat kedua klasemen, yakni si petahana MotoGP Marc Marquez.

Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika akhir pekan ini akan menjadi panggung berikutnya buat Jorge Martin vs Marc Marquez.

Jorge Martin punya catatan manis lantaran pernah menang di MotoGP Indonesia, sedangkan Marc Marquez memiliki kenangan buruk soal MotoGP Indonesia -tak pernah menang.

Martin merasa lega karena Aprilia tampil kompetitif di sirkuit tempat mereka pernah meraih podium pada hari Minggu, namun ia memperingatkan bahwa akan "sulit untuk mengalahkannya" di seri-seri tersisa musim ini.

"Mari lihat saja apa yang terjadi di balapan-balapan berikutnya. Bagaimana pun akan sangat sulit untuk mengalahkan Marc. Namun, ya, saya merasa terhormat bisa bersaing dengan Marc pada tahap kejuaraan seperti musim ini," kata Martin kepada awak MotoGP setelah race MotoGP Jepang, Minggu (4/10). (adk/jpnn)

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Klasemen MotoGP 2026

No. Pembalap Tim Poin

Jorge Martin Aprilia Racing 333 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 331 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 284 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 243 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 237 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 230 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 216 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 164 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 158 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 122 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 116 Luca Marini Honda HRC Castrol 104 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 99 Diogo Moreira Pro Honda LCR 74 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 66 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 57 Johann Zarco Castrol Honda LCR 48 Joan Mir Honda HRC Castrol 33 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 28 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 24 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 18 Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 12 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 6

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.

Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.