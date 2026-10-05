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Klasemen MotoGP & Jadwal MotoGP Indonesia Akhir Pekan Ini

Klasemen MotoGP & Jadwal MotoGP Indonesia Akhir Pekan Ini
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MotoGP 2026. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP di saat musim ini menyisakan enam seri lagi, termasuk MotoGP Indonesia pada 9-11 Oktober.

Martin cuma unggul dua angka saja dari peringkat kedua klasemen, yakni si petahana MotoGP Marc Marquez.

Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika akhir pekan ini akan menjadi panggung berikutnya buat Jorge Martin vs Marc Marquez.

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Jorge Martin punya catatan manis lantaran pernah menang di MotoGP Indonesia, sedangkan Marc Marquez memiliki kenangan buruk soal MotoGP Indonesia -tak pernah menang.

Martin merasa lega karena Aprilia tampil kompetitif di sirkuit tempat mereka pernah meraih podium pada hari Minggu, namun ia memperingatkan bahwa akan "sulit untuk mengalahkannya" di seri-seri tersisa musim ini.

"Mari lihat saja apa yang terjadi di balapan-balapan berikutnya. Bagaimana pun akan sangat sulit untuk mengalahkan Marc. Namun, ya, saya merasa terhormat bisa bersaing dengan Marc pada tahap kejuaraan seperti musim ini," kata Martin kepada awak MotoGP setelah race MotoGP Jepang, Minggu (4/10). (adk/jpnn)

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Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin

  1. Jorge Martin Aprilia Racing 333
  2. Marc Marquez Ducati Lenovo Team 331
  3. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 284
  4. Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 243
  5. Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 237
  6. Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 230
  7. Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 216
  8. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 164
  9. Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 158
  10. Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 122
  11. Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 116
  12. Luca Marini Honda HRC Castrol 104
  13. Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 99
  14. Diogo Moreira Pro Honda LCR 74
  15. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 66
  16. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 57
  17. Johann Zarco Castrol Honda LCR 48
  18. Joan Mir Honda HRC Castrol 33
  19. Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 28
  20. Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 24
  21. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 18
  22. Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 12
  23. Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 6

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Lihat jadwal MotoGP Indonesia 2026 di sini. Dari latihan, kualifikasi, sprint, pemanasan, hingga race.

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