Klasemen MotoGP: Marc Marquez Ditunggu Rekor Sangat Unik

jpnn.com - JAKARTA - MotoGP Portugal 2026 di Portimao pada 20 November-22 November akan menjadi peluang kedua untuk Marc Marquez mengunci gelar juara MotoGP 2026, setelah gagal memanfaatkan peluang pertama di Qatar.

Dengan total 74 poin maksimal yang masih bisa diperebutkan dalam dua putaran terakhir (12 poin untuk kemenangan sprint, 25 poin untuk kemenangan grand prix), Marc Marquez harus mengakhiri akhir pekan di Portugal dengan keunggulan 37 poin.

Melihat situasi poin saat ini, Marc Marquez bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang memenangi gelar juara MotoGP dengan cara yang sangat unik, yakni melalui balapan sprint.

Marc Marquez akan menjadi juara jika ia memenangi sprint di Portugal, terlepas dari posisi Jorge Martin maupun Marco Bezzecchi.

Belum pernah ada juara dunia MotoGP yang memastikan gelar tersebut setelah memenangi sesi sprint.

Jika Marc Marquez finis di posisi kedua, maka Martin harus finis di posisi ketiga atau lebih rendah agar Marc Marquez bisa mengamankan gelar juara.

Jika Marquez finis ketiga, Martin harus finis di posisi kelima atau lebih rendah.

Jika ia finis keempat dalam balapan sprint, Martin harus finis di posisi keenam atau lebih rendah. Jika ia finis kelima, Martin harus finis di posisi ketujuh atau lebih rendah. Jika ia finis keenam, Martin harus finis di posisi dua besar untuk menggagalkan gelar juara Marquez.