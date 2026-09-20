Klasemen MotoGP Memanas Menjelang Balapan di Indonesia

jpnn.com - SPIELBERG - Persaingan di papan klasemen MotoGP 2026 makin panas setelah Pedro Acosta memenangi race MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (20/9) malam WIB.

Acosta pun naik satu anak tangga, menggusur Fabio Di Giannantonio ke urutan lima.

Sementara itu, Jorge Martin memimpin klasemen dengan keunggulan 12 poin dari si petahana Marc Marquez.

Setelah MotoGP Austria, balapan akan pindah ke Asia, yakni Jepang dan Indonesia.

“Sekarang kami memasuki rangkaian tur Asia dengan kondisi yang menurut saya sangat baik, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai motor ini," tutur Martin. (jpnn/crash)

Klasemen MotoGP 2026

No. Pembalap Tim Poin

Jorge Martin Aprilia Racing 306 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 294 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 264 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 234 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 230 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 222 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 203 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 158 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 156 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 115 Luca Marini Honda HRC Castrol 98 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 97 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 94 Diogo Moreira Pro Honda LCR 65 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 61 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 56 Johann Zarco Castrol Honda LCR 45 Joan Mir Honda HRC Castrol 33 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 28 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 24 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 18 Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 10 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 6

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.

Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

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