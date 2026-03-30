Klasemen MotoGP & Pengakuan Melankolis Marc Marquez

jpnn.com - TEXAS - Marco Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan mengoleksi 81 poin.

Jarak Bezzecchi dengan pesaing terdekat, Jorge Martin, hanya empat poin.

Namun, perbedaan poin Bezzecchi dengan si juara bertahan MotoGP Marc Marquez, sudah jauh, yakni 36 poin.

Artinya, Marc Marquez bisa 'menyalip' Bezzecchi di seri ke-4, yakni di MotoGP Spanyol, Jerez 24 April-26 April, andai Marc memenangi sprint (12 poin) dan race/grand prix (25 poin) ditambah Bezzecchi yang gak dapat apa-apa. Seperti itu gambarang jarak Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi saat ini.

Marc Marquez dalam masalah. Entah itu lantaran belum 'panas', atau belum menyatu dengan motor baru, atau bisa juga karena stamina.

Namun, apa pun masalahnya, Marc 'kalah' dari Marco Bezzecchi di sirkuit tempat dia pernah tampak tak terkalahkan

Marc harus membayar dengan mahal kesalahannya di sprint, yang tidak hanya membuatnya kehilangan poin pada Sabtu, tetapi juga mendapat penalti long-lap di grand prix -yang membuat Marc tertinggal jauh dari Bezzecchi.

“Ya, saya harus membayar kesalahan kemarin (sprint) dengan harga yang sangat mahal,” kata Marc kepada awak MotoGP.