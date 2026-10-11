Klasemen MotoGP Setelah Balapan di Indonesia: Marc Marquez Tergusur

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Marc Marquez hanya sehari memimpin klasemen MotoGP 2026.

Setelah memenangi sprint MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10) siang WIB, Marc berada di puncak.

Namun, pada balapan utama, yakni race atau grand prix di Mandalika, Minggu (11/10) siang WIB, Marc cuma finis di urutan ke-6.

Marc menyelesaikan race MotoGP Indonesia 2026 di bawah Jorge Martin yang finis di urutan ke-3.

Hasil yang membuat Jorge Martin kembali memuncaki klasemen, menggusur Marc Marquez.

Pemenang dari race di Mandalika 2026 itu ialah Marco Bezzecchi, setelah melalui persaingan sengit dengan Raul Fernandez -yang harus puas naik podium kedua.

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Dengan Jorge Martin di podium ketiga, itu berarti 1-2-3 Aprilia.

Urutan ke-4 pun dihuni oleh rider Aprilia Ai Ogura setelah memenangi persaingan ketat dengan pembalap KTM Pedro Acosta.