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Klasemen MotoGP Setelah Sprint di Inggris dan Pernyataan Jorge Martin

Klasemen MotoGP Setelah Sprint di Inggris dan Pernyataan Jorge Martin
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Jorge Martin. Foto: motogp

jpnn.com - TOWCESTER - Pemenang Sprint MotoGP Inggris Jorge Martin menyiratkan kehati-hatian saat mengeluarkan pernyataan.

Pembalap Aprilia itu menyebut kemenangan pada sprint di Silverstone Circuit, Sabtu (8/8) malam WIB bukan berarti semua masalah beres.

Kemenangan pada Sprint MotoGP Inggris merupakan kemenangan pertama Martin setelah double win di MotoGP Prancis awal Mei.

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Itu menjadi salah satu alasan Martin mencoba untuk tetap tenang menyikapi keberhasilannya di sprint Inggris.

"Saya merasa sudah keluar dari masalah setelah kembali ke setting motor awal. Itu membuat saya nyaman. Namun, bukan berarti tiba-tiba semua masalah beres," ujar Martin seperti dipetik dari halaman Crash.

"Kami perlu membuktikannya lagi di balapan-balapan berikutnya. Salah satunya tentu saja pada race (grand prix) di sini," imbuhnya.

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Martin menjelaskan bahwa dirinya merasakan ada masalah di empat lap (dari sepuluh lap) sprint Inggris.

Namun, awalnya dia tak terlalu khawatir karena sudah menjaga ban di lap pertama.

Cek di sini hasil lengkap Sprint MotoGP Inggris, klasemen MotoGP, dan jadwal balapan musim ini.

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