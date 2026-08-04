Klasemen Piala AFF 2026 Setelah Timnas Indonesia Diinjak-injak Vietnam, Cek Jadwal
jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Timnas Indonesia wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026, jika pengin lulus ke semifinal.
Laga tersebut akan digelar di Singapura pada Jumat (7/8).
Cek klasemen di bawah, jika cuma imbang, Timnas Indonesia harus melupakan semifinal.
Posisi sulit tim yang dilatih John Herdman itu terjadi setelah kejadian memalukan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8) malam WIB.
Menjamu juara bertahan, Vietnam, Timnas Indonesia diinjak-injak; 0-3.
Timnas Indonesia memberikan dua gol mudah di awal laga.
"Kami seharusnya lebih siap menghadapi permainan langsung dan duel fisik Vietnam pada 10 hingga 15 menit pertama," tutur Herdman.
"Gol yang terlalu mudah. Ketika Anda melakukan itu melawan tim seperti Vietnam, pertandingan akan menjadi sangat sulit karena mereka bisa menyerang lewat serangan balik, dan mereka melakukannya," imbuhnya.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bilang itu terlalu mudah. Apanya yang terlalu mudah, Coach?
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