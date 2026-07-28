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Klasemen Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Tempel Vietnam, Singapura Masih Berkuasa

Klasemen Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Tempel Vietnam, Singapura Masih Berkuasa
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Skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Timnas Indonesia membuka perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja.

Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Senin (27/7) malam WIB, Skuad Garuda mengamankan tiga poin setelah menang telak 5-1.

Meski meraih kemenangan besar, Indonesia masih berada di peringkat ketiga klasemen Grup A.

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Rizky Ridho dan kolega mengoleksi tiga poin dari satu pertandingan, sama seperti Vietnam yang berada satu tingkat di atas karena unggul selisih gol berkat kemenangan 7-0 atas Timor Leste.

Sementara itu, Singapura masih nyaman memimpin klasemen setelah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan.

Mitchell Baker Jadi Sorotan

Sorotan terbesar dalam pertandingan ini tertuju kepada Mitchell Baker. Penyerang bertinggi 197 cm tersebut langsung mencetak hattrick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia.

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Selain itu, dua gol tambahan Skuad Garuda lahir melalui Sandy Walsh dan Jens Raven.

Di sisi lain, Kamboja hanya mampu membalas satu kali. Bola yang gagal diamankan secara sempurna oleh Nadeo Argawinata berakhir menjadi gol bunuh diri.

Mitchell Baker tampil menggila dengan hattrick saat Indonesia membantai Kamboja. Lantas, bagaimana posisi Garuda di klasemen Piala AFF 2026?

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