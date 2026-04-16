Klasemen Raja Jatuh MotoGP 2026: Mengejutkan, Bukan Joan Mir

jpnn.com - JOAN Mir tak lagi menyandang status tak sedap, si Raja Jatuh, setidaknya hingga tiga seri alias enam balapan (sprint + grand prix) MotoGP 2026.

Maaf, biasanya, Mir dengan Honda sering jatuh, entah itu saat latihan, kualifikasi, sprint, atau grand prix.

Mir meyakini masalahnya sejauh ini ialah pengereman dalam kondisi balapan.

“Kami perlu meningkatkan bagian belakang agar bisa berkendara lebih santai dengan bagian depan,” tutur Mir.

"Sulit untuk bersaing dengan yang lain. Ketika saya sendirian, saya bisa berkendara sangat cepat dan cukup aman. Namun, saat di belakang pembalap lain dengan masalah aerodinamika itu, Anda harus mengambil risiko besar," imbuhnya.

Sejauh ini Mir sudah jatuh empat kali. Jumlah yang lebih banyak dari Marc Marquez, tetapi masih 'kalah' dengan si pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Crash merangkum, Bezzecchi sudah enam kali terjatuh sepanjang seri rampung digelar di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. (crash/jpnn)

Klasemen Raja Jatuh MotoGP 2026

Marco Bezzecchi (Aprilia): 6 kali jatuh

Pedro Acosta (KTM): 4

Fabio di Giannantonio (Ducati): 4

Alex Marquez (Ducati): 4

Jorge Martin (Aprilia): 4

Jack Miller (Yamaha): 4

Joan Mir (Honda): 4

Franco Morbidelli (Ducati): 4

Ai Ogura (Aprilia): 4

Brad Binder (KTM): 3

Marc Marquez (Ducati): 3

Toprak Razgatlioglu (Yamaha): 3

Pecco Bagnaia (Ducati): 2

Luca Marini (Honda): 2

Diogo Moreira (Ducati): 2

Johann Zarco (Honda): 2

Fabio Quartararo (Yamaha): 1

Alex Rins (Yamaha): 1

Maverick Vinales (KTM): 1