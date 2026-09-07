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Klasemen Super League: 6 Tim Menang, Persib Mengerikan

Klasemen Super League: 6 Tim Menang, Persib Mengerikan
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Skuad Persib bersukacita merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Enam dari 18 kontestan Super League musim ini memetik kemenangan di pekan pertama.

Tim-tim pemenang tersebut ialah, Arema FC, Bali United, Dewa United, Persija Jakarta, Madura United, dan si petahana Persib Bandung.

Dari enam tim tersebut, dua di antaranya, yakni Dewa United dan Persija meraih kemenangan tandang.

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Sementara itu, Persib boleh diberi label tim paling mengerikan pekan ini lantaran bisa menang comeback dari tim seperti PSM Makassar di atas rumput lapangan GBLA yang belum rapi.

Hasil Pekan ke-1
Klasemen Super League: 6 Tim Menang, Persib Mengerikanileague 

Penyerang Persib Uilliam Barros pun tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah ikut mengantarkan timnya meraih kemenangan sensasional tersebut.

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"Saya sangat senang. Pertandingan pertama liga, tiga poin yang sangat penting," ujar Barros seperti dipetik dari halaman Persib.

Barros juga memberikan perhatian khusus kepada atmosfer luar biasa yang dihadirkan Bobotoh sepanjang laga.

Arema FC memimpin klasemen Super League. Persib menjadi satu-satunya tim yang menang comeback di pekan pertama.

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