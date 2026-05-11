Klasemen Super League: Bukan soal Persib, tetapi Persijap
jpnn.com - SERANG – Persib Bandung menang 2-1 dari Persija Jakarta, mempertahankan pucuk klasemen Super League, dan memperlebar peluang menjadi juara musim ini.
Di papan bawah, Persijap Jepara memastikan bertahan di Super League musim depan setelah memenangi laga tandang di markas Persita Tangerang pada pekan ke-32.
Laskar Kalinyamat -julukan Persijap, menaklukkan tuan rumah 3-0 di Banten International Stadium, Serang, Minggu (10/5).
Tiga gol Persijap dicetak Dicky Kurniawan, Sudi Abdillah, dan Carlos Franca.
Tambahan tiga poin membuat Persijap mengoleksi 34 poin dan ada di peringkat ke-13.
Dengan hanya tersisa dua pertandingan musim ini, catatan 34 poin Persijap itu membuatnya berhasil unggul atas Persis Solo yang kini ada di peringkat ke-16 atau ada di zona merah degradasi.
Persis saat ini mengoleksi 28 poin. Jika mampu menang di dua laga terakhirnya, Laskar Sambernyawa akan punya poin yang sama dengan Persijap. Namun, Persis kalah dalam head to head dibanding Persijap.
Persib Bandung menang, Persijap Jepara juga. Cek klasemen Super League dan jadwal sisa pekan ke-32.
