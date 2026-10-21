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Klasemen Super League: Dewa United Lagi Ganteng, Cuma Persija yang Bisa Menyalip

Klasemen Super League: Dewa United Lagi Ganteng, Cuma Persija yang Bisa Menyalip
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Tiga bintang Dewa United pada pekan ke-6 Super League Denilson Junior (kiri), Pedro Carvalho (tengah), dan Alexis Messidoro. Foto: diambil dari superleague

jpnn.com - SERANG - Dewa United Banten FC memimpin klasemen Super League dengan keunggulan dua poin dari Persija Jakarta.

Tim berjuluk Banten Warriors itu menggusur Persija setelah pada laga pekan ke-6 mereka, menang 2-0 dari Persijap Jepara di Stadion Internasional Banteng, Serang, Selasa (20/10) malam.

Pelatih Osmar Loss senang timnya bisa memenangi laga ketat melawan tim yang sedang berusaha bangkit.

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"Kami sangat senang bisa mendapatkan tiga poin. Lawan mengubah skema permainan dan pelatih mereka di laga ini, di luar analisis kami," ujar Osmar.

"Tim tidak cukup siap menghadapi skema lini pertahanan lawan yang bermain dengan lima bek, untungnya kami punya waktu untuk menemukan solusi," imbuhnya.

Dewa United harus rela kembali ke posisi kedua andai Persija Jakarta memenangi pertempuran dengan Arema FC malam ini.

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Hanya Persija yang punya kemungkinan menyalip Dewa United pekan ini, lantaran Persita Tangerang tak merumput menyusul lawannya, Borneo FC, harus berjibaku di atas panggung kompetisi Asia. (il/jpnn)

Hasil, Jadwal, dan Klasemen
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Lihat lagi hasil, jadwal, dan klasemen Super League. Jangan lupa, ya, ada Persija vs Arema FC malam ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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