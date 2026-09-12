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Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6

Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6
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Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata (tengah) menjadi salah satu bintang saat timnya melawan Persib di pekan kedua Super League. Sejumlah aksi penyelamatannya membuat pemain Persib gigit jari. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Si petahana Super League Persib Bandung tumbang di pekan kedua musim ini.

Bertandang ke kandang Macan Kemayoran Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) sore WIB, Persib menyerah 1-2.

Persib tertinggal lebih dahulu lalu menyamakan kedudukan.

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Pada saat laga sepertinya akan berakhir dengan skor imbang 1-1, Persib kebobolan.

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Persija memulai start Super League musim ini dengan baik. Sebelum mengalahkan Persib si juara musim lalu, Persija pun menang dari runner up musim lalu Borneo FC di Samarinda pada pekan pertama. (il/jpnn)

Jadwal, Hasil, dan Klasemen Super League
Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6ileague

Start Persija di Super League musim ini keren, ya, sebelum menang dari Persib, Macan Kemayoran menerkam Borneo FC.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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