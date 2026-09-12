Klasemen Super League Malam Minggu: Persija 3, Persib 6
Sabtu, 12 September 2026 – 22:32 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Si petahana Super League Persib Bandung tumbang di pekan kedua musim ini.
Bertandang ke kandang Macan Kemayoran Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) sore WIB, Persib menyerah 1-2.
Persib tertinggal lebih dahulu lalu menyamakan kedudukan.
Pada saat laga sepertinya akan berakhir dengan skor imbang 1-1, Persib kebobolan.
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Persija memulai start Super League musim ini dengan baik. Sebelum mengalahkan Persib si juara musim lalu, Persija pun menang dari runner up musim lalu Borneo FC di Samarinda pada pekan pertama. (il/jpnn)
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Super League
ileague
Start Persija di Super League musim ini keren, ya, sebelum menang dari Persib, Macan Kemayoran menerkam Borneo FC.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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