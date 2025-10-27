Klasemen Super League: Malut United Gusur Persita Tangerang

jpnn.com - TERNATE - Malut United berhak nangkring di anak tangga ketiga klasemen BRI Super League, setelah pada pekan ke-10 menaklukkan Semen Padang 1-0, di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (26/10) malam.

Gol tunggal Tyronne del Pino melalui titik putih mengantarkan Malut United meraih kemenangan ke-4 secara beruntun.

Juru Taktik Malut United -yang juga pernah melatih Semen Padang, Hendri Susilo menuturkan bahwa timnya harus beberapa kali mengubah taktik untuk menundukkan Semen Padang.

Baca Juga: Malut United Waspadai Kebangkitan Semen Padang di Bawah Kepemimpinan Dejan Antonic

"Semen Padang bermain low-middle dan compact defense. Beberapa kali kami mengubah taktik dan akhirnya kami berhasil menembus pertahanan mereka," ujar Hendri.

Torehan tiga poin Malut United didapat berkat perjuangan membongkar rapatnya pertahanan Semen Padang yang bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-41 seusai Rosad Setiawan menerima kartu kuning kedua karena melanggar Yakob Sayuri.

“Kami bersyukur dapat meraih kemenangan keempat secara beruntun malam ini. Tentu, itu semua tidak lepas dari kerja keras dan perjuangan semua pemain yang patut diapresiasi,” kata Hendri.