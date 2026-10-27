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Klasemen Super League: Masih Ada 1 Lagi yang Perlu Dinanti

Klasemen Super League: Masih Ada 1 Lagi yang Perlu Dinanti
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Suporter PSS Sleman. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta nyaman di puncak klasemen Super League berkat kemenangan yang didapat dengan susah payah saat menjamu Persik Kediri di atas lapangan Jakarta International Stadium, Senin (26/10) malam.

Tuan rumah menang 2-1 pada laga lanjutan pekan ke-7 Super League itu.

Pasukan yang dilatih Shin Tae Yong tersebut kini mengoleksi 18 poin, unggul empat angka dari penghuni anak tangga kedua, Dewa United.

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Pekan ke-7 belum usai. Masih ada satu laga lagi, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa sore nanti.

Itu merupakan pertemuan tuan rumah PSS Sleman vs Borneo FC Samarinda.

Laga pemungkas pekan ke-7 itu tampaknya bakal seru, mengingat penampilan PSS dalam tiga laga terakhir tidak bisa dikatakan jelek (3-0 vs PSM Makassar, 2-2 vs Persebaya Surabaya, dan 1-2 vs Persik Kediri).

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Sementara itu, Borneo FC datang ke Sleman dengan modal kejayaan di panggung Asia, baru memastikan lulus ke perempat final AFC Challenge League.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menyadari laga nanti berpotensi ketat.

Persija nyaman di puncak klasemen Super League berkat kemenangan yang didapat dengan susah payah pada pekan ke-7.

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