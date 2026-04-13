Klasemen Super League: Persib Fokus kepada Dewa United

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih menjaga puncak klasemen Super League, berjarak empat poin dengan Borneo FC Samarinda yang nongkrong di anak tangga kedua.

Si Maung Persib meraih tiga poin terbaru, seusai menjamu Bali United pada pekan ke-27 di Stadion GBLA, Minggu (12/4) malam WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui kemenangan 3-2 atas Bali United diraih dengan perjuangan yang tidak mudah.

Meski Persib akhirnya bisa mengamankan tiga poin, Hodak menyoroti dinamika pertandingan yang berubah drastis setelah timnya harus bermain dengan sepuluh orang pada menit 66.

Sejak awal, pelatih asal Kroasia ini sudah memprediksi bahwa laga melawan Bali United akan berjalan alot. Namun, ia merasa timnya sempat memegang kendali penuh di awal laga sebelum insiden kartu merah terjadi.

"Saya rasa, pada dasarnya sebelum ada pemain dikartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," ujar Hodak.

Menurutnya, jika jumlah pemain tetap seimbang, Persib lebih memiliki peluang besar untuk mengakhiri perlawanan musuh lebih awal, terutama setelah unggul dua gol.

Situasi menjadi menantang ketika lawan unggul jumlah pemain.